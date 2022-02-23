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Экономика23 февраля 2022 19:37

Глава Краснодара Андрей Алексеенко рассказал о самых значимых инвестиционных проектах

В городе реализуется более трех десятков инвестпроектов с объемом инвестиций почти 90 млрд рублей
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодаре реализуется 32 крупных инвестпроекта. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре реализуется 32 крупных инвестпроекта. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре общий объем инвестиций от реализуемых проектов составил почти 90 млрд рублей. Как сообщил мэр краевого центра Андрей Алексеенко в интервью «Коммерсантъ-Кубань», сотрудники мэрии ведут 32 крупных проекта, которые изменят экономику города. Один из важный инвестпроектов - новый аэровокзальный комплекс, строительство которого начнется в текущем году.

- Тот аэропорт, который у нас есть сейчас, согласитесь, не соответствует ни статусу города, ни количеству населения, ни, если хотите, амбициям Краснодара, - заметил глава городской администрации Андрей Алексеенко.

Отметил Андрей Алексеенко и строительство Восточной промышленной зоны, где появятся промышленное производство, полиграфия и швейная фабрика. Новые предприятия обеспечат дополнительными рабочими местами население Краснодара. Доля инвестиций Краснодара в общекраевом объеме составляет 33%.