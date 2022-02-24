Минобр Кубани: занятия в образовательных учреждениях прерывать не планируется

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В некоторых регионах страны из-за спецоперации в Донбассе прекратили учебный процесс. В Краснодарском крае прерывать занятия не планируется.
- Занятия в школах Кубани проходят в штатном режиме. В ближайшее время вводить ограничения для посещения образовательных учреждений не планируется, - сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики Кубани.
В регионе закрыты только аэропорты, работа воздушных гаваней остановлено в Краснодаре, Анапе и Геленджике. Небо освободили от полетов гражданских судов ради безопасности.