Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 февраля 2022 6:36

Небо закрыли для гражданских самолетов над Краснодарским краем из соображений безопасности до 2 марта

Росавиация включила аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика в свой стоп-лист до особого распоряжения
Ева МУР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Самолеты не будут летать

Самолеты не будут летать

Небо закрыли для гражданских самолетов над Краснодарским краем из соображений безопасности до 2 марта. Такое решение приняла Росавиация в связи со спецоперацией вооруженных сил РФ.

- Аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика закрыты до особого распоряжения на прилет и вылет, - сообщили в ведомстве.

Однако пока ограничения работы не коснулись аэропорта в Сочи.

- Задержаны пять рейсов, но воздушная гавань функционирует в штатном режиме, - уточнили в пресс-службе аэровокзала в Сочи.

Обо всех изменениях "КП" - Кубань" сообщит дополнительно.