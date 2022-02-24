Самолеты не будут летать

Небо закрыли для гражданских самолетов над Краснодарским краем из соображений безопасности до 2 марта. Такое решение приняла Росавиация в связи со спецоперацией вооруженных сил РФ.

- Аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика закрыты до особого распоряжения на прилет и вылет, - сообщили в ведомстве.

Однако пока ограничения работы не коснулись аэропорта в Сочи.

- Задержаны пять рейсов, но воздушная гавань функционирует в штатном режиме, - уточнили в пресс-службе аэровокзала в Сочи.

Обо всех изменениях "КП" - Кубань" сообщит дополнительно.