Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 6:53

В Сочи отменили пять рейсов в Москву

Рассматривается вопрос о задержке и других самолетов
Ангелина НАЗАРЧУК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Рассматривается отмена рейсов авиакомпании «S7»

Рассматривается отмена рейсов авиакомпании «S7»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Международной аэропорт Сочи 24 февраля временно остановил вылети пяти рейсов в направлении Москвы. На данный момент не осуществляют вылеты авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия». Также один рейс в направлении Ростова-на-Дону авиакомпании «Азимут» приостановил работу. Авиакомпании находятся на связи с пассажирами. На стойках регистрации увеличили количество сотрудников.

- На данный момент аэропорт Сочи работает в штатном режиме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», рассматривается вопрос о переносе и отмене рейсов в направлении Москвы авиакомпании «S7».