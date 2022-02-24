В Сочи отменили пять рейсов в Москву

Рассматривается отмена рейсов авиакомпании «S7» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Международной аэропорт Сочи 24 февраля временно остановил вылети пяти рейсов в направлении Москвы. На данный момент не осуществляют вылеты авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия». Также один рейс в направлении Ростова-на-Дону авиакомпании «Азимут» приостановил работу. Авиакомпании находятся на связи с пассажирами. На стойках регистрации увеличили количество сотрудников.

- На данный момент аэропорт Сочи работает в штатном режиме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», рассматривается вопрос о переносе и отмене рейсов в направлении Москвы авиакомпании «S7».