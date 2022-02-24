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Общество24 февраля 2022 6:55

Профсоюзы Кубани объявили сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР

Это связано со сложной ситуацией
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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За несколько дней в разные регионы России прибыли около 100 тысяч беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Третья часть – это дети.

На Кубани объявили сбор гуманитарной помощи. Ее представляют регионам, которые приняли беженцев.

- Профсоюзы Кубани объявили сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. В этой большой беде необходимо поддержать людей, вынужденных покинуть свои дома. В первую очередь нужны продукты длительного хранения: крупы, консервы, детское сухое питание. Также принимаются средства личной гигиены и вещи, - заявила лидер кубанских профсоюзов, депутат Государственной Думы РФ Светлана Бессараб.

Гуманитарную помощь принимают в Доме Союзов на улице Красной, 143.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что гуманитарную помощь также принимают во всех храмах Краснодарского края.