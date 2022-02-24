Общественные площадки в 2023 году благоустроят в каждом районе Сочи

Администрации внутригородских районов города собрала предложения жителей. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В рамках программы «Формирование современной городской среды» в Сочи собрали предложения и пожелания местных жителей по площадкам. В первую очередь начнут благоустраивать детские городки, нуждающиеся в срочной реставрации.

Администрации внутригородских районов города собрала предложения жителей по общественным территориям для благоустройства в 2023 году. Как удалось узнать «КП»-Кубань», были учтены все пожелания местных жителей.

- Районные администрации представили в департамент строительства свои предложения по благоустройству общественных территорий, - сообщил директор департамента строительства Анатолий Николаев. - Мы сформировали их в свод для участия в рейтинговом онлайн-голосовании.

Все пожелания и предложения будут включены в рейтинговое голосование. Оно пройдет в апреле 2022 года на сайте 23.gorodsreda.ru.