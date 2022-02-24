Адыгея отправила 12 тонн гуманитарной помощи беженцам из Донбасса

Гуманитарная помощь Фото: Александр БОЙКО

Региональное отделение «Единой России» в Адыгее в числе первых предоставили гуманитарную помощь беженцам из Донбасса. В рамках благотворительной инициативы «Доброе сЕРдце» 24 региона России оказали содействие.

- В считаные дни были собраны десятки тысяч коробок с продуктами, сухпайками, детским питанием, средствами гигиены, водой, бытовой техникой, одеялами и постельными принадлежностями, - сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Адыгея направила в Ростовскую область 12 тонн гуманитарного груза. Сюда вошли вода, подсолнечное масло, адыгейский сыр. А также предметы первой необходимости.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», к оказанию помощи подключились отделения «Единой России» по всей стране – от Калининграда до Владивостока.

- Просьба к тем регионам, которые еще не подключились, выйти на связь со штабом в Ростовской области и определить, что необходимо, - призывает Андрей Турчак.