Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 7:29

Более 3 тысяч запрещенных предметов изъяли приставы у посетителей в судах Кубани

В ведомстве подвели итоги обеспечения безопасности в 2021 году
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В судах есть ограничения

В судах есть ограничения

Судебные приставы в течение 2021 года предотвратили попытки проноса в здания судов более 3 тысяч запрещенных предметов, 188 из них – боеприпасы.

- Например, в Октябрьский районный суд Новороссийска женщина, обвиняемая по статье за незаконный оборот наркотиков, принесла трость, внутри которой находится 30-сантиметровый клинок. А В Центральный районный суд Сочи гражданин явился со свертками с наркотиками, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Приставы имеют право проводить личный досмотр. В судах есть список вещей, который запрещен к проносу.