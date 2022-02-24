Более 3 тысяч запрещенных предметов изъяли приставы у посетителей в судах Кубани

В судах есть ограничения

Судебные приставы в течение 2021 года предотвратили попытки проноса в здания судов более 3 тысяч запрещенных предметов, 188 из них – боеприпасы.

- Например, в Октябрьский районный суд Новороссийска женщина, обвиняемая по статье за незаконный оборот наркотиков, принесла трость, внутри которой находится 30-сантиметровый клинок. А В Центральный районный суд Сочи гражданин явился со свертками с наркотиками, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Приставы имеют право проводить личный досмотр. В судах есть список вещей, который запрещен к проносу.