На Кубани за сутки выявили 3395 новых случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки выявили 3395 новых случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших насчитывается 191 ребенок. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре заболел 1351 человек, в Сочи – 191, в Новороссийске – 152, в Тимашевском районе – 140. В Динском районе получено 123 положительных результата, в Туапсинском – 116, в Кореновском – 93, в Тихорецком – 90. 83 новых пациента - в Анапе, 82 – в Славянском районе, 75 - в Северском, 71 - в Усть-Лабинском, 61 - в Абинском. В Горячем Ключе заболели 53 человека, в Армавире и Новокубанском районе – по 51, в Выселковском – 48, в Белореченском – 44, по 43 - в Геленджике и Курганинском районе, по 41 – в Брюховецком, Крымском и Ленинградском.

В остальных муниципалитетах насчитывается менее 40 новых заболеваний COVID-19.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 113 пациентов, еще 5 – на ЭКМО.