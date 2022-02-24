Планшеты для медучреждений закупили на Кубани Фото: пресс-служба краевой администрации

Планшетные компьютеры для медучреждений закупили в Краснодарском крае. Всего для больниц приобретено 168 устройств. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Врачи используют планшеты при оказании неотложной помощи.

- Это позволит оптимизировать процессы документооборота, систематизировать работу структур лечебных учреждений края, существенно сэкономить время. Перед выездом на планшетах изучается список поступивших вызовов, информация о заболевших, медкарты, - рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Уже в дороге врачи вносят данные в шаблон, чтобы на месте сразу проводить осмотр и назначать лечение. С помощью планшетов можно дистанционно открыть больничный лист.

Оборудование закуплено по нацпроекту «Здравоохранение».