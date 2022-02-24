В Краснодаре предупредили о временном отключении воды Фото из архива КП

В «Росводоканале Краснодар» предупредили о временном отключении воды в городе. Это коснется нескольких частей краевого центра, сообщают в пресс-службе компании.

Так, подачу воды временно ограничат в восточной, центральной, северной частях города и в Музыкальном микрорайоне, не считая медучреждений и поселков. Отключение запланировано с 23:00 25 февраля до 06:00 26 февраля.

- «Росводоканал Краснодар» приступит к обследованию трех главных фекальных коллекторов города и проведет срочные работы по телеинспекции трубопроводов большого диаметра для выявления и устранения причин засоров. Специалисты выполнят мероприятия по понижению уровня воды на коллекторах и остановке работы водопроводных и канализационных насосных станций, а также трех водозаборов города, - сообщили в пресс-службе «Росводоканал Краснодар».