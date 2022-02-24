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Общество24 февраля 2022 9:17

Более чем в 4,3 тысячи домов Кубани провели газ по программе бесплатной газификации

Жители края подали уже более 52 тысяч заявок
Светлана ОВДЕЙ
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Более чем в 4,3 тысячи домов Кубани провели газ по программе бесплатной газификации

Более чем в 4,3 тысячи домов Кубани провели газ по программе бесплатной газификации

Более чем в 4,3 тысячи домов Кубани провели газ по программе бесплатной газификации. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Трембицкий.

- Жители подали уже более 52 тысяч заявок. С газораспределительными организациями заключили более 18 тысяч договоров на технологическое присоединение, из них подвели газовые трубы более чем к 4,3 тысячи границ участков, а завели газ почти в 1,5 тысячи домов, - отметил замглавы региона.

Подчеркивается, что краевое министерство ТЭК и ЖКХ прорабатывают вопрос компенсации затрат на подключение к газу определенным категориям граждан.

Кроме того, продолжается возведение газопроводов. Так, в этом году в регионе планируют проложить около 140 километров и газифицировать 27 поселений. Под особым вниманием находится Туапсинский район – работы здесь проводят по поручению губернатора.