Жителя Новороссийска подозревают в мошенничестве на 47 млн рублей Фото из архива КП

На Кубани мужчину подозревают в крупном мошенничестве. Житель Новороссийска нанес ущерб бюджету Крымского района в размере 47 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, фигурант – руководитель проектно-производственного предприятия – заключил с муниципалитетом контракт на проектирование и строительство водовода. Однако при работах мужчина поставил заказчику уже использованную стальную трубу и предоставил поддельные сертификаты соответствия на поставляемую продукцию от заводов-изготовителей.

- Используемая стальная труба не соответствовала объемам и требованиям нормативно-технической документации. В результате противоправных действий злоумышленника бюджету района причинен ущерб в сумме около 47 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Факт мошенничества выявлен сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Расследование уголовного дела продолжается.