Что делать пассажирам отмененных из-за спецоперации самолетов в Краснодаре. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Аэропорт Краснодара вот уже полдня не принимает рейсы, не разрешает и взлет самолетов. Такое ограничение действует до 2 марта включительно. В связи с высокой нагрузкой сайт аэровокзала может быть временно недоступен. Поэтому рассказываем, что делать пассажирам отмененных из-за спецоперации самолетов в Краснодаре.

Люди, которые собирались куда-либо улететь, получают справки об отмене рейса. Их выдают на стойках информации. Для оперативности открыли сразу четыре окна, где люди могут получить документы.

- В настоящее время все рейсы отменены. Обо всех изменениях в расписании сообщим дополнительно. По вопросам обмена или возврата авиабилетов просим обращаться в авиакомпании, где приобретался билет, - сообщают в Международном аэропорту Краснодара. - Рекомендуем также воздержаться от посещения аэропорта до снятия ограничений.

ВАЖНО!

Все интересующие вопросы можно задать операторам. Справочная служба аэропортов Краснодарского края: 8 (800) 301-19-91.

Напомним, ранее сообщалось, как сдать билеты на отмененные из-за спецоперации рейсы в Краснодаре.