В Тахтамукайском районе Адыгеи возбудили уголовное дело по незаконному обороту наркотиков

Возбуждено уголовное дело Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В оперативных сводках МВД по Адыгее зарегистрировано 12 новых преступлений. Одно из них связано с оборотом запрещенных веществ.

Сотрудники полиции произвели обыск в квартире 55-летнего ранее судимого жителя Тахтамукайского района. Там стражи правопорядка обнаружили бумажный сверток с неизвестной массой.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в результате исследования установили, что содержалось в пакете.

- Внутри свертка была смесь марихуаны и метадона, массой почти 4 грамма, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-служба МВД по Адыгее. - В настоящее время по данному факту следствием возбуждено уголовное дело, идут разбирательства.