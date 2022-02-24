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Общество24 февраля 2022 9:51

В Тахтамукайском районе Адыгеи возбудили уголовное дело по незаконному обороту наркотиков

За последнее время подобных преступлений стало больше
Валерия ГОДОВНИКОВА
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Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В оперативных сводках МВД по Адыгее зарегистрировано 12 новых преступлений. Одно из них связано с оборотом запрещенных веществ.

Сотрудники полиции произвели обыск в квартире 55-летнего ранее судимого жителя Тахтамукайского района. Там стражи правопорядка обнаружили бумажный сверток с неизвестной массой.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в результате исследования установили, что содержалось в пакете.

- Внутри свертка была смесь марихуаны и метадона, массой почти 4 грамма, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-служба МВД по Адыгее. - В настоящее время по данному факту следствием возбуждено уголовное дело, идут разбирательства.