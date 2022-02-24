Новую программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры подготовят в Краснодаре. Всего на разработку выделят 17 миллионов рублей – средства распределили на 28-м заседании городской Думы.

В том числе средства выделят на проектирование уличного освещения вблизи школы № 80 по улице им. Тургенева. Здесь запланировано разместить 4 опоры, 6 светильников и оборудовать порядка 160 метров электропровода.

- Мы продолжаем корректировать бюджет и в первую очередь вносим поправки, которые связаны с наказами и обращениями граждан. Вы участвуете в этом процессе и эти проблемы хорошо знаете. Это освещение подходов к 80 школе, ограждение территории школы № 5, новая программа развития комплекса инженерной инфраструктуры, которая крайне необходима городу, - отметил глава города Андрей Алексеенко.

Так, в программе предусмотрят строительство и обновление сетей и инженерных коммуникаций.