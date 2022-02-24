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Общество24 февраля 2022 11:03

В Адыгее открыли 12 пунктов приема гуманитарной помощи беженцам Донбасса

Все средства должны быть новыми
Валерия ГОДОВНИКОВА
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Оказать помощь может каждый житель Адыгеи

Оказать помощь может каждый житель Адыгеи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу в нескольких городах и районах республики организовали пункты приема помощи беженцам. Каждый житель Адыгеи может принять участие в сборе.

- Все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми – в цельной упаковке, с этикетками, - сообщили в администрации Майкопа.- Продукты питания длительного срока хранения, с действительным сроком годности.

В Майкопе пункт сбора открыли по адресам: ул. Краснооктябрьская, 4, тел.88772527602 ул. Димитрова, 13 тел. 88772555097

В Адыгейске на ул. В.И. Ленина, 31 тел. 8918963640

В станице Гиагинской на ул. Кооперативная, 33 тел. 88777930930

В Кошехабльском районе в ауле Кошехабль, на ул. Дружбы Народов, 58 тел. 89181147459

В Красногвардейском районе в селе Красногвардейском в двух местах. На улице 50 лет Октября, 26 тел. 8952813262 А также на ул. Чапаева, 93 тел. 89528113262

В Майкопском районе пункты сбора организовали в поселке Тульском. На улице Советской 44. И на улице Комсомольская, 22 тел. 88777752692

В Тахтамукайском районе в ауле Тахтамукай, ул. Гагарина, 2 тел. 88777196580

В Теучежский районе в ауле Понежукай, ул. Ленина, 71 Тел. 89884788055

В Шовгеновском районе в ауле Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9 тел. 89086722360

ВАЖНО!

В пунктах сбора принимаются товары по уходу за детьми и за лежачими пожилыми людьми. Средства личной гигиены и индивидуальной защиты. Одежда для детей и взрослых, постельное белье. А также небольшая бытовая техника, канцелярия и продукты питания.