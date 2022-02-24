На Кубани полицейского оштрафовали за подделку протокола о нарушении масочного режима

В Крыловском районе Кубани за превышение должностных полномочий оштрафовали полицейского. Сотрудник подделала протокол о нарушении водителем масочного режима, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Так, в январе 2021 года сотрудник ППС составила протокол за повторное нарушение масочного режима.

- Полицейский внесла в него недостоверные сведения о совершении потерпевшим правонарушения, которого он не совершал, после чего последний привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд назначил наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей, а также лишение права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 3 года.