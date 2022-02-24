Минкурортов Кубани попросило отельеров не завышать цены на размещение

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Из-за закрытия аэропортов в Анапе, Геленджике, Краснодаре на Кубани задержались несколько тысяч туристов. В регионе делают все возможное, чтобы избежать скопления отдыхающих в транспортных узлах. Пассажирам предлагают разместиться в гостиницах. При этом минкурортов Кубани попросило отельеров на фоне складывающейся ситуации не завышать цены.

- Отельерам рекомендовано воздержаться от повышения цен и максимально оперативно размещать туристов, которые в настоящее время не могут выехать к месту жительства, - сообщили в оперштабе.

В настоящее время в регионе находится почти 100 тысяч туристов. Все средства размещения работают в штатном режиме.