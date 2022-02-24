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Общество24 февраля 2022 11:06

Минкурортов Кубани попросило отельеров не завышать цены на размещение

В регионе из-за отмены рейсов задерживаются тысячи туристов
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Из-за закрытия аэропортов в Анапе, Геленджике, Краснодаре на Кубани задержались несколько тысяч туристов. В регионе делают все возможное, чтобы избежать скопления отдыхающих в транспортных узлах. Пассажирам предлагают разместиться в гостиницах. При этом минкурортов Кубани попросило отельеров на фоне складывающейся ситуации не завышать цены.

- Отельерам рекомендовано воздержаться от повышения цен и максимально оперативно размещать туристов, которые в настоящее время не могут выехать к месту жительства, - сообщили в оперштабе.

В настоящее время в регионе находится почти 100 тысяч туристов. Все средства размещения работают в штатном режиме.