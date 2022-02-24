Переход с угля на газ уже осуществили в котельной №12 в Хостинском районе. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи четыре котельные переведут с угля на газ. Теперь теплосети станут экономичнее, безопаснее, экологичнее и долго прослужат.

- В жилых домах, школах, детских садах и больницах зимой должно быть тепло, - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Чтобы сократить тепловые потери и расходы на топливные ресурсы, а также увеличить энергоэффективность, необходимо планомерно проводить модернизацию устаревшего оборудования.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», переход с угля на газ уже осуществили в котельной №12 Хостинского района. Администрация города планирует в 2022 году перевести на газ еще две бойлерные: в Хостинском и в Лазаревском районах.

- Еще одну котельную, обслуживающую школу №38, в Адлерском районе переведем с сжиженного газа на природный, - подчеркнул директор сочинской компании Александр Мацкиев.

Как удалось выяснить «КП»-Кубань», в селе Волковка (Лазаревский район) накануне завершили устанавливать и подключать полностью автоматизированной блочномодульной газовой котельной №23. В связи с этим снизились тепловые и гидравлические потери. Также увеличилась подача тепла для более 2000 человек.

В котельную №6 микрорайона Бытха привезли современное оборудование. Теперь вместо паровых котлов будут водогрейные. Все котлы запустят только в 2023 году.