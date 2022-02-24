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Общество24 февраля 2022 11:14

На 69,1 млрд рублей увеличены расходы бюджета Кубани на три года

Объем расходов в 2022 году составит 386 миллиардов рублей
Светлана ОВДЕЙ
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Вениамин Кондратьев

Вениамин Кондратьев

На 69,1 миллиарда рублей увеличены расходы бюджета Краснодарского края на ближайшие три года. Объемы 2022 года составят 386 миллиардов рублей. Такое решение принято главой региона совместно с депутатским корпусом на заседании Законодательного собрания края.

- Своевременные антикризисные меры, взвешенная бюджетная и финансовая политика позволили нам обеспечить устойчивый рост экономики по итогам прошлого года. В результате мы увеличиваем расходы на ближайшие три года на 69,1 млрд рублей, - сообщил Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Уточняется, что почти половина дополнительных средств - это 31,7 миллиарда рублей – запланированы на 2022 год. Их направят на поддержку граждан, развитие социальной и коммунальной инфраструктуры.

Так, на строительство и обновление соцобъектов дополнительно выделили 11,5 миллиарда рублей, всего расходы 2022 года составят 72,8 миллиарда.