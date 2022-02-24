На 69,1 млрд рублей увеличены расходы бюджета Кубани на три года

Вениамин Кондратьев

На 69,1 миллиарда рублей увеличены расходы бюджета Краснодарского края на ближайшие три года. Объемы 2022 года составят 386 миллиардов рублей. Такое решение принято главой региона совместно с депутатским корпусом на заседании Законодательного собрания края.

- Своевременные антикризисные меры, взвешенная бюджетная и финансовая политика позволили нам обеспечить устойчивый рост экономики по итогам прошлого года. В результате мы увеличиваем расходы на ближайшие три года на 69,1 млрд рублей, - сообщил Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Уточняется, что почти половина дополнительных средств - это 31,7 миллиарда рублей – запланированы на 2022 год. Их направят на поддержку граждан, развитие социальной и коммунальной инфраструктуры.

Так, на строительство и обновление соцобъектов дополнительно выделили 11,5 миллиарда рублей, всего расходы 2022 года составят 72,8 миллиарда.