Три новых сквера наименовали в Краснодаре Фото: krd.ru

Три новых сквера наименовали в Краснодаре. Они расположатся в Западном и Прикубанском округах. Решение об этом приняли на 28-м заседании городской Думы.

Так, в двух округах краевого центра появятся Мичуринский, Изумрудный и Политехнический скверы.

Сквер «Мичуринский» расположится вблизи домов № 128, 130 и 132 по улице им. Калинина в районе КубГАУ.

А Изумрудный появится на участке, ограниченном улицами 9-й Тихой, 5-й Дорожной и Ейским Шоссе. Название выбрали жители Молодежного микрорайона в поселке Березовом.

Сквер Политехнический расположится около главного корпуса КубГТУ по улице Красной, 135.

- Жители этих округов неоднократно обращались к нам с просьбами наименовать эти территории. Это необходимо, чтобы в дальнейшем зеленые зоны можно было дополнительно озеленять и благоустраивать, - отметил заместитель председателя городской Думы Краснодара Зорик Садоян.