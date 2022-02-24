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Общество24 февраля 2022 11:45

В Сочи удостоверение «Почетный гражданин» вручили Михаилу Миленину

Награждение прошло на встрече Городского Собрания
Ангелина НАЗАРЧУК
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Мэр Сочи поздравил Михаила Миленина. Фото: Telegram канал Алексея Копайгородского

Мэр Сочи поздравил Михаила Миленина. Фото: Telegram канал Алексея Копайгородского

В Сочи 24 февраля мэр города Алексей Копайгородский вручил знак и удостоверение «Почетный гражданин города Сочи» Михаилу Евгеньевичу Миленину.

- От имени всех жителей города и от себя лично поздравляю Михаила Евгеньевича с заслуженным присвоением этого высокого звания! – написал в своем Telegram канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Михаил Евгеньевич 30 лет возглавлял санаторно-курортное объединение «Адлер-курорт». Также он много времени посвящал созданию условий для отдыха и лечения особых категорий граждан. Благодаря Михаилу Миленину появились пандусы, был создан лечебно-диагностический центр для участников Великой Отечественной войны и детей, пострадавших во время взрыва на Чернобыльской АЭС.