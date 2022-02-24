Александр Кнышов назначен врио министра финансов Кубани

Александр Кнышов

Александр Кнышов назначен временно исполняющим обязанности министра финансов Кубани. Распоряжение подписал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Ранее Александр Кнышов занимал должность заместителя министра финансов Краснодарского края. Занимавший пост руководителя ведомства Сергей Максименко уволился по собственному желанию.

Александр Кнышов окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». С 1997 года занимал разные должности в Управлении федерального казначейства Кубани, с 2002 года перешел в министерство финансов края.

С 2010 Александр Кнышов работал в министерстве труда и социального развития региона. Пост заместителя министра финансов Кубани занял в 2016 году.