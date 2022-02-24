На лечении сегодня находятся 7825 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Адыгее за сутки выявили 520 новых случаев заболевания COVID-19. По последним данным, общее число заболевших составляет 41984.

В инфекционных больницах скончались три пациента. У мужчины и женщины из Майкопа, а также у женщины из Тахтамукайского района лабораторными исследованиями подтвердили коронавирус.Он и стал причиной смерти.

По муниципалитетам республики показатели разные. Наибольшее число заболевших установлено в Майкопе - 18821.

- Почти в три раза меньше случаев заражения в Тахтамукайском районе - 5888 и в Майкопском - 5377, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе.

В Красногвардейском районе зафиксировали 2482 случая коронавирусной инфекции. В Кошехабльском и Гиагинском районах показатели практически одинаковые - 2373 и 2312 заболевших.

Отметим, что наименьшее количество подтвержденных случаев COVID- 19 отмечено Теучежском районе - 1775, Адыгейске - 1487 и Шовгеновском районе - 1469.