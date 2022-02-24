12,6 года колонии дали жителю Ейска за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней

В том числе суд назначил ограничение свободы сроком на два года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ейске вынесли срок мужчине за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Его приговорили к 12,6 года колонии, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Так, почти два года житель Ейска совершал действия сексуального характера над девочкой 2007 года рождения - дочерью женщины, с которой он состоял в отношениях. В свою очередь, пострадавшая молчала – осужденный угрожал ей и ее младшему брату. На момент преступления девочке было меньше 14 лет.

Вину мужчина на судебном заседании не признал.

- Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет и 6 месяцев с ограничением свободы сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.