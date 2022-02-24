В Сочи прошли учения по ликвидации последствий взрыва около школы

Комплексные учения по ликвидации ЧС техногенного характера проводятся на регулярной основе. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Во время учений, которые прошли в Адлерском районе Сочи, была выдумана легенда - рядом со школой произошел взрыв. После чего на втором этаже возник пожар. В связи с этим были перекрыты все входы и выходы. Требовалась срочная эвакуация.

На место возгорания прибыли службы спасения, пожарные, Росгвардия, полиция, а также врачи. Для ликвидации пожара и эвакуации люди задействовали 17 единиц техники и 84 человека личного состава.

- Комплексные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Сочи проводятся на регулярной основе, - заявил начальник управления гражданской обороны и защиты населения Вадим Снегирев. - На таких выездах, которые максимально приближены к реальности, мы оттачиваем не только взаимодействие с другими оперативными службами, но и тренируем личный состав.

Во время подобных учений есть возможность отработать способы и правила эвакуации. Это также помогает в будущем, если возникнут ЧС, не поддаваться панике.