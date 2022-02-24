Более 22,2 тысяч жителей Геленджика временно остались без воды Фото: instagram.com/kontsessii__vodosnabzheniya/

Более 22,2 тысячи жителей Геленджика временно остались без воды. Отключение произошло в связи с аварийными работами, сообщает оперативный штаб региона.

Так, без водоснабжения остались микрорайоны «Парус», «Магилат», АБК «Геленджик», а также периметр улиц Орджоникидзе, Молодежной, Фадеева, Крымской, Черноморской набережной, Революционной, Курзальной, Леселидзе, Новороссийской, микрорайона «Екатерининский». В том числе отключение коснулось 9 соцобъектов.

Завершить работы планируют к 19:00.

- Подвоз воды будет осуществляться по заявкам потребителей, - уточнили в администрации Геленджика.