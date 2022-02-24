На Кубани порядка 150 соцобъектов одновременно будут строить в 2022 году

Всего на строительство соцобъектов направят 72,8 миллиарда рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

Порядка 150 соцобъектов одновременно будут строить на Кубани в 2022 году. На возведение и реконструкцию в регионе дополнительно выделят 11,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил Вениамин Кондратьев на 67-й сессии Законодательного собрания края.

- Социальная сфера остается приоритетом, мы должны инвестировать в жизнь - молодежь и детей, образование, медицину, спорт. В 2022 году дополнительно направим 11,5 миллиарда рублей, а всего - 72,8 миллиарда. Будем одновременно строить порядка 150 соцобъектов, - отметил глава региона.

Из запланированных соцобъектов насчитывается возведение 49 школ, 20 детсадов, более 30 спорткомплексов, бассейнов, центров единоборств. В том числе планируют завершить строительство лечебно-диагностического корпуса детской краевой больницы.