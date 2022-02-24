В Сочи организовали бесплатный автобус из аэропорта

Также не будут повышать цены на такси. Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи появились два бесплатных шаттла. Автобусы ходят с периодичностью в 30 минут. Бесплатно можно добраться из международного аэропорта Сочи до железнодорожного вокзала Адлера.

- Посадку пассажиров осуществляют транспортные волонтеры, - сообщили в пресс-службе оперативного штаба по Краснодарскому краю.

По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского эксперты департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации провели совещание с руководителями крупных таксопарков. По итогам совещания было решено не повышать цены на такси - так что все люди смогут совершить поездку по фиксированным ценам.