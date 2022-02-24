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Общество24 февраля 2022 13:19

В Сочи организовали бесплатный автобус из аэропорта

Он следует до железнодорожного вокзала в Адлере
Ангелина НАЗАРЧУК
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Также не будут повышать цены на такси.

Также не будут повышать цены на такси.

Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи появились два бесплатных шаттла. Автобусы ходят с периодичностью в 30 минут. Бесплатно можно добраться из международного аэропорта Сочи до железнодорожного вокзала Адлера.

- Посадку пассажиров осуществляют транспортные волонтеры, - сообщили в пресс-службе оперативного штаба по Краснодарскому краю.

По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского эксперты департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации провели совещание с руководителями крупных таксопарков. По итогам совещания было решено не повышать цены на такси - так что все люди смогут совершить поездку по фиксированным ценам.