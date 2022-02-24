"Аэрофлот" увеличит количество рейсов из Сочи Фото: Олег УМАРОВ

В Минтрансе РФ заявили об увеличении количества авиарейсов из Сочи. Воздушная гавань курорта с 24 февраля единственная на юге России, которая продолжает принимать и выпускать самолеты. В авиакомпании «Аэрофлот» подтвердили, что увеличат количество рейсов и запустят самолеты большей вместимости. Добраться до аэропорта Сочи люди смогут поездами РЖД.

- Общая транспортная обстановка на юге России расценивается штабом как стабильная, с прогнозом к нормализации в ближайшее время. В данный момент силами транспортного комплекса и корпуса российских волонтеров налаживается работа в аэропортах и вокзалах для содействия и информирования пассажиров по наиболее быстрым и оптимальным возможностям добраться до пунктов назначения, - уточнил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

По сообщению ведомства, российские власти делают все, чтобы оперативно вывезти пассажиров, застрявших в Краснодарском крае из-за приостановки работы авиагаваней. В ближайшее время будут разработаны максимально удобные для людей альтернативные маршруты