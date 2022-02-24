В Геленджике окажут помощь туристам, которые не смогут вовремя вылететь из города Фото: telegram-канал Алексея Богодистова

В Геленджике при необходимости окажут помощь туристам, которые не смогут вылететь из города из-за отмены рейсов. Об этом сообщал мэр города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

В настоящее время на курорте насчитывается 3,8 тысячи гостей, 2,5 тысячи из которых пребывают в здравницах.

- Отменено прибытие и вылет одного рейса из Москвы. 160 человек должны были улететь на этом самолёте, из них 32 человека – это наши отдыхающие. С 24 февраля по 2 марта аэропорт нашего курорта должен был обслужить 14 рейсов Москва-Геленджик и 3 рейса Санкт-Петербург-Геленджик, - отметил Алексей Богодистов. – Если потребуется помощь туристам, которые не смогли вовремя вылететь из Геленджика, она будет оказана.

Уточняется, что с пассажирами работают представители авиакомпаний. Обратиться с вопросами можно по номеру справочной службы - 8(86141)9-90-09.