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Общество24 февраля 2022 13:37

В Геленджике окажут помощь туристам, которые не смогут вовремя вылететь из города

Об этом сообщил мэр курорта Алексей Богодистов
Светлана ОВДЕЙ
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В Геленджике окажут помощь туристам, которые не смогут вовремя вылететь из города Фото: telegram-канал Алексея Богодистова

В Геленджике окажут помощь туристам, которые не смогут вовремя вылететь из города Фото: telegram-канал Алексея Богодистова

В Геленджике при необходимости окажут помощь туристам, которые не смогут вылететь из города из-за отмены рейсов. Об этом сообщал мэр города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

В настоящее время на курорте насчитывается 3,8 тысячи гостей, 2,5 тысячи из которых пребывают в здравницах.

- Отменено прибытие и вылет одного рейса из Москвы. 160 человек должны были улететь на этом самолёте, из них 32 человека – это наши отдыхающие. С 24 февраля по 2 марта аэропорт нашего курорта должен был обслужить 14 рейсов Москва-Геленджик и 3 рейса Санкт-Петербург-Геленджик, - отметил Алексей Богодистов. – Если потребуется помощь туристам, которые не смогли вовремя вылететь из Геленджика, она будет оказана.

Уточняется, что с пассажирами работают представители авиакомпаний. Обратиться с вопросами можно по номеру справочной службы - 8(86141)9-90-09.