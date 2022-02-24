Международный аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме

Авиакомпании меняют самолеты на более вместительные. Фото: Олег УМАРОВ

На данный момент аэропорт Сочи продолжает вести работу. Федеральные власти не вводили новые ограничения. В настоящее время ведутся постоянные задержки с отправлением и прибытием самолетов.

- Это связано с тем, что авиакомпании вынуждены согласовывать новые маршруты, которые дольше по времени и, соответственно, их прибытие в аэропорт Сочи задерживается, - заявил управляющий директор международного аэропорта Сочи Алексей Комаров.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», большого скопления людей в аэропорту не наблюдается. В зоне ожидания находятся пассажиры, которые уже прошли регистрацию на свой рейс. В чистой зоне порядка 600 человек, а в общедоступной около 700 человек.

- Авиакомпании работают с нами в тесном режиме. Мы информируем пассажиров о времени изменения рейсов, - подчеркнул Алексей Комаров.

Авиакомпании меняют самолеты на более вместительные. Это делается для того, чтобы 24 февраля смогли вылететь все пассажиры, которые уже заранее планировали вылет.