В Сочи заморозят цены на такси по направлению к аэропорту

Между аэропортом Сочи и железнодорожным вокзалом Адлера запущен бесплатный шаттл Фото: Олег УМАРОВ

На маршрут между железнодорожным вокзалом Адлера и аэропортом Сочи направлены дополнительные машины такси, стоимость услуг которых сейчас заморожена. Кроме того, между этими пунктами курсирует бесплатный шаттл. Два автобуса с интервалом в 30 минут перевозят пассажиров. На вокзале и в аэропорту дежурят волонтеры, которые помогают сориентироваться пассажирам, сообщили в мэрии курорта.

- На всех транспортных узлах Сочи сохраняется штатная ситуация. Достигнута совместная договоренность с руководителями таксомоторных предприятий не повышать цены на услуги такси в период наблюдающегося «волнового» повышения спроса, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Также между Адлером и Москвой будет ходить дополнительный поезд, укомплектованный двухэтажными вагонами.