На 3,3 млрд рублей увеличат дорожный фонд Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

На 3,3 миллиарда рублей увеличат дорожный фонд Краснодарского края. Общий объем составит 41,4 миллиарда. Изменения в региональный бюджет внесли на 67-й сессии Законодательного собрания края.

- Дорожный фонд края вырастет на 3,3 миллиарда рублей - это возможность строить новые дороги и ремонтировать существующие, обустраивать освещение, тротуары. Жители и туристы видят, как меняется качество дорог края, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Всего запланировано построить и отремонтировать более 300 километров участков дорожной сети края и муниципалитетов.

К наиболее крупным проектам относятся строительство обхода Тимашевска, трассы Краснодар – Ейск в Динском районе, обхода станицы Ленинградской.

А в Краснодарской, Сочинской и Новороссийской и на краевых трассах строительство и реконструкцию проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».