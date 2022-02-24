Популярный в Анапе арт-объект «Алые паруса» отправлен на реставрацию

На реставрацию парусника уйдет месяц. Фото: пресс-служба администрации Анапы

Один из символов Анапы арт-объект «Алые паруса» отправлен на реставрацию. Как сообщили в мэрии курорта, деревянный корабль – излюбленная фотозона у туристов и местных жителей и народная любовь оставила на нем следы.

- Сегодня специалисты подрядной организации разобрали конструкцию для транспортировки в столярный цех. На восстановление арт-объекта понадобится чуть более месяца, - уточнили в пресс-службе администрации Анапы.

К 1 апреля «Алые паруса» вернутся на центральную набережную города. Фрегат появился на городской набережной 11 лет назад. Сам корабль построен из дерева, в длину он достигает 2 метров, а в высоту – 5. Он довольно точно повторяет по форме настоящие парусники. Этот арт-объект - отсылка к знаменитой романтической повести Александра Грина.