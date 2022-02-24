Кубань дополнительно направит 1 млрд рублей на решение проблемы дольщиков Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край дополнительно направит 1 миллиард рублей на решение проблемы дольщиков. В настоящее время в регионе насчитывается 171 долгострой. Решение о финансировании озвучили на 67 сессии Законодательного собрания края.

- В этом году в федеральный Фонд развития территорий направим 1 миллиард рублей, на 2023 год – еще более 1,2 миллиарда. Это позволит привлечь более 8 миллиардов из госбюджета на завершение 17 объектов по соглашению с Федеральным фондом, - сказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что решить проблему дольщиков запланировано в 2023 году.

Так, до конца 2022 года рассчитано завершить работы с 85 домами, в том числе при поддержке Фонда развития территорий, по соглашению с Фондом - 73 объекта. Уточняется, что часть домов достроят, владельцы оставшейся недвижимости получат компенсации.