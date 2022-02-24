В Краснодаре отменили полеты самолетов до утра 2 марта

Ввели временные ограничения. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Накануне принято решение об ограничении аэропорта Краснодар. В частности, приостановлен прием и выпуск воздушных судов до 03:45 2 марта 2022 года.

Ближайшие аэропорты, с которых можно вылететь, находятся в Сочи, Ставрополе и в Минеральных Водах.

- До них можно доехать на автомобиле, автобусе или же железнодорожным транспортом, - сообщает пресс-служба аэропорта Краснодар.

НА ЗАМЕТКУ

Аэропорт Сочи: 8 800 301 19 91

Аэропорт Минеральные Воды: 8 87922 20 777

Справочная служба РЖД – 8 800 775 00 00

Также можете узнать номера справочных служб на официальных сайтах.