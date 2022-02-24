Объем Фонда развития промышленности Краснодарского края увеличен на 1 млрд рублей

Объем Фонда развития промышленности Краснодарского края превысит 4 млрд рублей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Депутаты Заксобрания Краснодарского края согласились с мнением губернатора региона Вениамина Кондратьева о необходимости докапитализировать региональный Фонд развития промышленности еще на 1 млрд рублей. В итоге Фонд может распоряжаться суммой, превышающей 4 млрд рублей.

– Мы видим, что механизмы Фонда развития промышленности востребованы бизнесменами Краснодарского края. С помощью программ фонда создаются новые и модернизируются действующие производства, – рассказал Вениамин Кондратьев на 67 сессии ЗСК.

На сегодняшний день девять из 13 действующих программы поддерживаются кубанским Фондом развития промышленности, остальные четыре программы финансируются за счет федерального бюджета. За четыре года работы учреждение выдало 132 льготных займа на общую сумму более 2,5 млрд рублей. Благодаря поддержке на Кубани было реализовано более 20 инвестиционных проектов.