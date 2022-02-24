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Экономика24 февраля 2022 17:09

Депутаты ЗСК внесли изменения в бюджет Краснодарского края

Расходы Краснодарского края в 2022 году вырастут на 32 млрд рублей
Евгения ХАЛИКОВА
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Изменения в бюджет внесли на 67 сессии Законодательного Собрания края. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Изменения в бюджет внесли на 67 сессии Законодательного Собрания края. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на 67 сессии утвердили изменения в краевой бюджет, рассчитанный на три года. Решением парламентариев сумма расходов увеличена на 69,1 млрд рублей. На 2022 год предусмотрели почти половину дополнительных средств – 31,7 млрд рублей.

– Мы внесли изменения в краевой трехлетний бюджет и дополнили расходы на 69,1 млрд рублей. В результате общий объем расходов в 2022 году составит 386 млрд рублей, – рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Увеличение расходов краевого бюджета на ближайшие три года даст новый толчок развитию социальной сферы и экономики региона. Средства были изысканы из доходной части регионального бюджета, которая благодаря увеличению налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений из федерального бюджета, выросла за три года на 24,1 млрд рублей.