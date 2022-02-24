В Краснодарском крае создадут лесопарковые зеленые пояса

На Кубании создадут новые "зеленые щиты". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае депутаты ЗСК поддержали создание лесопарковой зеленой зоны вокруг Абинска и Крымска. Об этом решении стало известно на сессии в четверг.

- «Зеленые щиты» - это территории, которые защищены от застройки. Они дадут местным жителям возможность дышать более чистым воздухом, рассказывает в своем сообщении спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Лесопарковые зеленые зоны вокруг Абинска и Крымска улучшат экологию во многих микрорайонах и их внешний вид. Создание этих зон поможет повысить качество жизни местного населения.

От общественной палаты Краснодарского края в законодательное собрание поступали материалы, на основе которых и разработаны проекты постановлений.