В Краснодарском крае создадут лесопарковые зеленые пояса

На Кубании создадут новые "зеленые щиты".
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Краснодарском крае депутаты ЗСК поддержали создание лесопарковой зеленой зоны вокруг Абинска и Крымска. Об этом решении стало известно на сессии в четверг.
- «Зеленые щиты» - это территории, которые защищены от застройки. Они дадут местным жителям возможность дышать более чистым воздухом, рассказывает в своем сообщении спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
Лесопарковые зеленые зоны вокруг Абинска и Крымска улучшат экологию во многих микрорайонах и их внешний вид. Создание этих зон поможет повысить качество жизни местного населения.
От общественной палаты Краснодарского края в законодательное собрание поступали материалы, на основе которых и разработаны проекты постановлений.