В 2023 году в Краснодарском крае на капремонт многоквартирных домов направят более 6 млрд рублей

Более 6 млрд рублей направят на капремонт многоквартирных домов на Кубани в 2023 году. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае в 2023 году будет вдвое увеличена сумма, предназначенная на капитальный ремонт многоквартирных домов. Финансирование с 3,3 млрд вырастет до 6,2 млрд рублей. Это позволит отремонтировать большее количество объектов, сообщили в Фонде капремонта.

– Выросла платежная дисциплина. Абоненты стали погашать долги, накопившиеся ранее. Индексация тарифов позволила сформировать краткосрочный план 2023 года на сумму более 6 млрд рублей. Это максимальная сумма, выделенная на капремонт на Кубани за все время действия региональной программы, – рассказал директор ФКР Михаил Лысенко.

Во всех муниципалитетах Кубани специалисты сейчас обследуют 2600 домов, чтобы составить рабочий список на 2023 год. К 1 апреля текущего года план уже должен быть составлен, после чего Фонд подготовит предложения о проведении ремонта.