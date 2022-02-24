На курортах в Краснодарском крае находятся порядка 100 тысяч туристов

С пассажирами в аэропорту ведут разъяснительную работу представители авиакомпаний. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Администрация Краснодарского края порекомендовала владельцам отелей и гостиниц не повышать стоимость проживания. Туристам в Краснодаре советуют пользоваться услугами железнодорожного транспорта для выезда из города.

- С пассажирами в аэропорту ведут разъяснительную работу представители авиакомпаний, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Вокзалы Краснодар-1 и Краснодар-2 продолжают работу в штатном режиме. Как стало известно «КП»-Кубань», РЖД организуют доппоезда из городов юга России. Также добавляют и новые вагоны, в уже существующие составы включат дополнительные вагоны.

В Анапе также объясняют ситуацию туристам, связанную с вылетами. Пассажирам рекомендуется пользоваться поездами. Для предотвращения большого скопления людей рекомендуется приобретать билеты онлайн или в спецбюро.

Отели и гостиницы готовы продлить сроки размещения туристов до 3 марта. На сегодняшний день в Анапе находятся порядка 5 тысяч отдыхающих. В городе работают горячие линии для туристов: 8-86133-28974 и 8-86133-28995.

В Сочи находятся порядка 84 тысячи туристов. Как ранее сообщала «КП»-Кубань», авиакомпании отменили 28 из 76 рейсов по направлению в Краснодар, Ростов и Москву. Вокзалы в Сочи также работают в штатном режиме. По направлению в Москву организовывают допвагоны в поезда.

- По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского на транспортных узлах организовывают дополнительные места для отдыха пассажиров, запасы питьевой воды, - заявляет пресс-центр администрации Краснодарского края. - Также предусматривают пункты временного пребывания пассажиров. Их введут при необходимости, чтобы не допустить массового скопления людей.

Ростуризм открыл горячую линию по вопросам временного закрытия аэропортов на юге России: 8-800-200-34-11.