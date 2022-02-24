Проект «Телешкола Кубани» проведет новый цикл видеоконсультаций

«Телешкола Кубани» 26 и 27 февраля проведет видеоконсультации для выпускников школ. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В эфире телеканала «Кубань 24» снова пройдут водеоконсультации в рамках проекта «Телешкола Кубани». Девятиклассники и одиннадцатиклассники смогут посмотреть уроки 26 и 27 февраля.

- Для 11 классов трансляция пройдет в 12.30, для 9 в 16.00. Один урок длится всего 30 минут, но готовить выпускников к экзаменам будут лучшие преподаватели Краснодарского края, - сообщает администрация Краснодарского края.

Уроки построены таким образом, что школьники смогут решать задачи, видеть наглядные материалы и презентации. В этом году в проект добавили консультации по математической, естественно-научной, читательской и финансовой грамотности.

В этом году начались видеоконсультации 5 февраля. Всего планируют провести 150 уроков.