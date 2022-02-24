Сотрудницу школы в Майкопе подозревают в присвоении почти полмиллиона рублей

В Майкопе фиктивно устроенная родственница кадровика получала зарплату Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следователи Адыгеи подозревают работника одной из майкопских школ в мошенничестве. Сотрудница отдела кадров общеобразовательного учреждения в 2019 году фиктивно трудоустроила в школу свою родственницу. В течение двух лет женщине незаконно начисляли заработную плату, хотя она ни разу не появилась на рабочем месте.

- С октября 2019 года и до ноября 2021-го фиктивно трудоустроенная женщина получила 411 тысяч рублей заработной платы, премий и других поощрительных выплат. Эти деньги она снимала и передавала родственнице, которые та тратила по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Республике Адыгея.

В отношении сотрудника отдела кадров майкопской школы возбуждено уголовное дело. Женщину обвиняют в крупном мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.