В Краснодаре отреставрируют дом купца Азвестопуло

Для реставрации памятника архитектуры в Краснодаре разработают проектную документацию. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре приступили к разработке проектной документации для реставрации памятника архитектуры, находящегося на пересечении улиц Гимназическая и Рашпилевская. Это двухэтажное здание, возведенное в 1910 году купцом Георгий Азвестопуло для сдачи внаем. С 1924 года дом использовали в административных целях. В 2021 году у него сменился собственник и сейчас здание не эксплуатируется. Работа по сохранению культурного наследия региона идет по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева.

– На собственников памятников возложена обязанность следить за техническим состоянием объектов культурного наследия. Управление краевой госохраны объектов культурного выдало разрешение на проведение проектных работ новому собственнику объекта, - рассказал вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин.

Специалисты сначала оценят состояние здания, а затем составят план реставрационных работ.