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Общество24 февраля 2022 19:13

Аэропорт Сочи возьмет на себя нагрузку закрытых южных авиагаваней

Воздушные ворота курорта способны обслужить до 40 тысяч пассажиров в сутки
Евгения ХАЛИКОВА
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Аэропорт Сочи приметя на себя нагрузку закрытых авиагаваней

Аэропорт Сочи приметя на себя нагрузку закрытых авиагаваней

Фото: Олег УМАРОВ

Министерство транспорта России приняло решение о создании временного хаба в аэропорту Сочи. Авиагавань курорта возьмет на себя прием и отправку рейсов, которые до 24 февраля обслуживали другие южные аэропорты. Работа воздушных ворот Краснодара, Анапы, Геленджика и Симферополя приостановлена до 2 марта по рекомендации Росавиации.

- К временному хабу для нормализации авиасообщения будут подключены близлежащие аэропорты. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям доставить в аэропорт Сочи пассажиров, ранее купивших билеты на рейсы в/из закрытых авиагаваней, - говорится в сообщении ведомства.

Международный аэропорт Сочи считается крупнейшим на юге страны. Он способен обслужить до 40 тысяч пассажиров в сутки. Для удобства пассажиров между железнодорожным вокзалом Адлера и аэропортом курсируют бесплатные автобусы.