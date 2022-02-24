145 миллионов рублей выделили на ремонт дороги в Адыгее

в Майкопе проходит ремонт улицы Пролетарская. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» проводятся ремонтные работы в республике Адыгея. На ремонт улицы Пролетарской в Майкопе из регионального дорожного фонда выделено 145 миллионов рублей.

- В Адыгее на ремонт и строительство дорог ежегодно выделяются средства из федерального и регионального бюджетов, что помогает быстрее осваивать запланированный объем, - сообщили в пресс-службе Минстроя Адыгеи. - Также мы продолжаем развивать транспортную систему региона.

В Майкопе в рамках нацпроекта отремонтируют девять участков автомобильных дорог. Их общая протяженность более 11 километров.

Закончить ремонт Пролетарской улицы планируется в сентябре 2022 года.