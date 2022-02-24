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Происшествия24 февраля 2022 19:50

Участники запрещенной организации «Свидетели Иеговы» предстанут перед судом в Сочи

Четверых жителей курорта обвинили в вербовке новых участников в ряды секты
Евгения ХАЛИКОВА
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В Сочи будут судить участников секты

В Сочи будут судить участников секты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи четверых местных жителей обвиняет в вербовке людей в запрещенную организацию «Свидетели Иеговы». Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю, двое мужчин и женщин в возрасте от 49 до 57 лет являлись адептами секты, проводили проповеди и уговаривали жителя Сочи разделить их взгляды на религию.

- Обвиняемые в целях пропаганды деятельности запрещенного объединения в течение нескольких месяцев с декабря 2018 и по март 2019 года проводили в Сочи религиозные собрания, на которых распространяли идеологию запрещенного в России объединения, - сообщили в ведомстве.

Фигуранты уголовного дела ждали окончания расследования под стражей и домашним арестом. Их обвиняют в деятельности экстремистской организации и вовлечении лица в запрещенную организацию. Уголовное дело утверждено в прокуратуре и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Религиозная организация «Свидетели Иеговы» с 2017 года считается экстремистской и запрещена на территории страны согласно решению Верховного Суда Российской Федерации.