Аэропорт в Сочи полностью возобновил работу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 24 февраля в аэропорту Сочи нет задержанных рейсов. Все самолеты выпущены в небо - всего в воздух поднялись пять лайнеров.

- На возврат в нормальный режим работы потребовалось менее суток, - сообщили сотрудники сочинского аэропорта.

Напомним, ограничения, введенные в других аэровокзалах Краснодарского края, не коснулись Сочи. Воздушная гавань на курорте не прекращала работу. Однако в связи с изменениями авиакомпаниям потребовалось больше времени на согласование рейсов. Из-за этого и возникла задержка.

Сейчас аэропорт Сочи продолжает работу с учетом усиленных мер безопасности.