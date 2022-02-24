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Общество24 февраля 2022 20:06

В аэропорту Сочи нет задержанных рейсов

Ранее пять самолетов ждали вылета на стоянке
Мария ЧАЛАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Аэропорт в Сочи полностью возобновил работу.

Аэропорт в Сочи полностью возобновил работу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 24 февраля в аэропорту Сочи нет задержанных рейсов. Все самолеты выпущены в небо - всего в воздух поднялись пять лайнеров.

- На возврат в нормальный режим работы потребовалось менее суток, - сообщили сотрудники сочинского аэропорта.

Напомним, ограничения, введенные в других аэровокзалах Краснодарского края, не коснулись Сочи. Воздушная гавань на курорте не прекращала работу. Однако в связи с изменениями авиакомпаниям потребовалось больше времени на согласование рейсов. Из-за этого и возникла задержка.

Сейчас аэропорт Сочи продолжает работу с учетом усиленных мер безопасности.