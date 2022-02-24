Аэропорт в Сочи полностью возобновил работу.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вечером 24 февраля в аэропорту Сочи нет задержанных рейсов. Все самолеты выпущены в небо - всего в воздух поднялись пять лайнеров.
- На возврат в нормальный режим работы потребовалось менее суток, - сообщили сотрудники сочинского аэропорта.
Напомним, ограничения, введенные в других аэровокзалах Краснодарского края, не коснулись Сочи. Воздушная гавань на курорте не прекращала работу. Однако в связи с изменениями авиакомпаниям потребовалось больше времени на согласование рейсов. Из-за этого и возникла задержка.
Сейчас аэропорт Сочи продолжает работу с учетом усиленных мер безопасности.